澳新汇市：澳元和新西兰元在清淡交投中持稳，观望美联储会议结果

澳元 在1.0364/82的窄幅区间波动，距离海外市场触及的两周高点1.0386不远。投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会重申其积极刺激经济的计画，甚至有可能扩大刺激规模。

“联邦公开市场委员会(FOMC)或将承认上次会议以来劳动力市场数据疲软，而且基础通胀持续下滑。”巴克莱资本的分析师Ajay Rajadhyaksha和Dean Maki在报告中写道。

“FOMC最近的会议都把重点放在何时收回资产购买计画，但有鉴于近期数据，焦点可能转向扩大宽松的潜能。”

这可能让美元持续面临压力，协助澳元重新测试1.0400美元附近阻力，这是其4月11-23日跌势的50%回档位。

尾盘时澳元变动不大，报在1.0369美元，此前中国公布制造业4月成长力道放缓、确认汇丰先前公布的初步数据，澳元一度下跌。

新西兰元 报在0.8580美元，亦在窄幅区间内波动，同时守在周二触及的两周高点0.8587美元附近。

市场也在等待欧洲央行的政策决议，该行可能将指标利率下调，因当地经济进一步走软。

多位交易商表示，这样的结果料将有利于新西兰元。新西兰元表现优于许多主要货币，因市场认为其经济相对强劲，未来一年可能有必要升息；升息之后将使其与其他货币间的利差扩大。(完)

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