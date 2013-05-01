版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 13:55 BJT

东京美债：公债价格持坚，中国PMI数据公布后市场关注FED动向

此外，美国财政部周三稍后将公布第二季再融资计画，投资人将观察发债计画是否有削减。

美国10年期公债收益率(殖利率) 小跌，报1.668%，周二纽约尾盘报1.675%。

30年期公债收益率 跌至2.874%，纽约尾盘报2.876%。

在美国数据方面，周二公布的数据显示，4月中西部企业活动意外降至2009年9月最低水准，因就业下滑。

4月非农就业报告将在周五公布，路透调查预估中值显示，料将增加14.5万个就业岗位。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐