东京美债：公债价格持坚，中国PMI数据公布后市场关注FED动向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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此外，美国财政部周三稍后将公布第二季再融资计画，投资人将观察发债计画是否有削减。
美国10年期公债收益率(殖利率) 小跌，报1.668%，周二纽约尾盘报1.675%。
30年期公债收益率 跌至2.874%，纽约尾盘报2.876%。
在美国数据方面，周二公布的数据显示，4月中西部企业活动意外降至2009年9月最低水准，因就业下滑。
4月非农就业报告将在周五公布，路透调查预估中值显示，料将增加14.5万个就业岗位。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。