版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 14:02 BJT

东京汇市：美元在两个月低点附近徘徊，市场预计美联储将保持宽松立场

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3168     1.3166      +0.02      -0.20     1.3194
 美元/日圆                         97.31      97.41      -0.10     +12.19      86.74
 欧元/日圆                        128.14     128.25      -0.09     +11.95     114.46
 美元/瑞郎                        0.9292     0.9291      +0.01      +1.50     0.9155
 英镑/美元                        1.5547     1.5531      +0.10      -4.33     1.6251
 美元/加元                        1.0059     1.0071      -0.12      +1.39     0.9921
 澳元/美元                        1.0367     1.0369      -0.02      -0.25     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8578     0.8549      +0.34      +3.56     0.8283
 澳元/日圆                       100.880    101.000      -0.12     +11.93     90.130
 新西兰元/日圆                    83.470     83.280      +0.23     -40.73    140.820
 英镑/日圆                        151.29     151.29      +0.00      +7.44     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2079     1.2119      -0.33      -3.68     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王冠中/李春喜/张明钧/李婷仪; 审校 程琳/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐