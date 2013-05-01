澳洲股市：受中国PMI数据影响收低，观望美联储会议结果

路透悉尼5月1日 - 澳洲股市周三下跌0.5%，稍早公布的中国制造业数据令人失望，且金属价格疲弱拖累矿业股，但交投迟滞，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉前，许多投资人退场观望。

最新数据显示，S&P/ASX 200指数 收跌25.0点，报5,166.2点，该指数周二上涨1.3%，受金融股大涨带动，收在近五年来最高水准。

必和必拓 下跌1.6%，力拓 跌1.4%，扩大中国数据公布后的跌势。中国4月制造业活动意外放缓。

分析师表示，投资人正处于观望模式，因美联储今日稍后将结束两日政策会议，市场普遍预期联储将重申积极宽松计画，甚至扩大计画规模。

澳洲电信业者Telstra Corp Ltd 上涨1.0%至近八年高5.03澳元，稍早其副财务长称，该公司将达成全年获利目标。(完)