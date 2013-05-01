更新版-日本股市：连续第三天收低，夏普与Tokyo Electron下跌

“(对企业获利成长的)基本看法仍旧是偏向疲弱，”法国巴黎银行首席日本股市策略师Shun Maruyama称。

“市场已经反映了汇率疲弱的影响。如果排除这项因素，企业对于近期经济复苏的预估仍偏悲观。”

“短线而言，我们不得不建议获利了结，”但他指出，他仍对日经指数持乐观看法，预期该指数年底前将触及15,000点。

投资人将关注今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。

夏普大跌5%，受到该公司年度净损将大于预估达到5,000亿日圆的消息影响。

Tokyo Electron挫跌4.1%，该公司稍早预估截至3月底财年营业利润为180亿日圆，低于市场预估的210亿日圆。

日本航空 财测亦令投资人失望，其股价挫跌4.4%。