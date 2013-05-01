更新版-日本股市：连续第三天收低，夏普与Tokyo Electron下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“(对企业获利成长的)基本看法仍旧是偏向疲弱，”法国巴黎银行首席日本股市策略师Shun Maruyama称。
“市场已经反映了汇率疲弱的影响。如果排除这项因素，企业对于近期经济复苏的预估仍偏悲观。”
“短线而言，我们不得不建议获利了结，”但他指出，他仍对日经指数持乐观看法，预期该指数年底前将触及15,000点。
投资人将关注今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。
夏普大跌5%，受到该公司年度净损将大于预估达到5,000亿日圆的消息影响。
Tokyo Electron挫跌4.1%，该公司稍早预估截至3月底财年营业利润为180亿日圆，低于市场预估的210亿日圆。
日本航空 财测亦令投资人失望，其股价挫跌4.4%。
东证股价指数 下跌0.6%至1,158.37点，成交量触及四周低点30.7亿股。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。