《Maguire专栏》商业和投机类交易员对玉米市场的看法截然不同

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maquire 编译 戴素萍

路透芝加哥4月30日 - 商业类和投机类交易员对玉米市场的看法截然不同，在最新的交易商持仓报告中，由他们近期在玉米期货及期权市场的部位调整便可看出。

投机类交易员明显甚为看空，其建立的净空仓为三年来最大，而其整体空仓量以每年这个时候来看则是历年最大。相比之下，商业交易员则减持空仓，降至2010年4月以来最低，随着2013年美国种植季的展开，这两大类最具影响力的交易员，彼此之间的对立情况将大幅升高。

**投机客作空处境艰难**

以整体价格走势来看，迄今2013年多数时候是有利于非商业或投机类交易员，在其持偏空立场的同时，近月和远月合约的价格稳定下跌。

但自从大型投机客在4月中正式在玉米期货市场建立了自2010年以来最大的净空仓后，玉米价格实际上却是韧性十足，近来还积极走升，或许会让作空的交易商蒙受财务上的损失。

与此同时，作空的商业交易员则逐步减少空仓，看来这才是值得跟进的正确作法，尤其是这次净仓位的变化，主要是商业多仓在今年这个时候来到五年最高水准。

商品和非商业玉米仓位图表，请点选(link.reuters.com/gaf77t)

商业玉米多仓和空仓的季节性看法，请点选图表(link.reuters.com/jaf77t)

玉米期货的净空仓逐步下滑也暗示了在实货玉米市场的商业买盘将会回升，因商业交易员固定会以期货部位来对冲实货市场的曝险。

**玉米大种植面积促使投机类交易员作空**

非商业类空仓之所以大幅增加，主要原因在于看好美国今春的玉米种植量接近纪录高位。美国农业部及一些民间预测机构均预测，今年玉米的种植面积将相当的大，只要没有发生去年夏季恶劣天候重创产量的情况，到了秋季玉米的产量很可能会创下纪录高位。

美国中西部近来降雨，提高了土壤墒情，而这将提高该地区的单产，原本抱持看空的心态也就因此更加坚定。

玉米可能大量播种，加上种植条件改善，使得非商业空仓创下史上最大增幅之一，同时全部的非商业玉米空仓，以每年这个时候来看，也是历年最大量。

非商业玉米多仓和空仓图表，请点选(link.reuters.com/kaf77t)

非商业玉米多仓和空仓的季节性看法，请点选图表(link.reuters.com/maf77t)

然这些持看空立场的投机客，其面临的问题是近期滋养土地的雨水，也大大推迟了玉米的播种，这进而引发外界担心农户恐怕无法完成其原先远大的播种面积目标，因为他们必须要等土地变乾一些，播种机才能开进地头田间。

未来几周农户还有时间可以赶上玉米种植进度，但实际情况是目前玉米的播种率只有5%，一年前这个时候播种率接近50%，这表示很大部分的作物将比往常生长得晚，而且可能在夏季最炎热的时候，进入最需要水分的生长阶段。

这些疑虑带动周一出现一波积极买盘和空头回补，使得玉米价格迅速摆脱近期低位，并冲上一个月高位，而近来跳上偏空列车的非商业类交易员，可能因此感到紧张不安。

这也可以用来解释为何商业类交易员近来频频空头回补，因为他们担心受到本季种植进度落后的影响，玉米收成可能比预期来得少。

至于这些疑虑是否会让非商业类交易员的立场完全转向，还有待观察，因为大多数有影响力的市场预测机构大都维持看空市场的看法。

然目前非商业和商业类净仓位截然不同的发展，表明对市场后市的看法相互矛盾，这是2013年玉米市场发展的有趣插曲，而整幕大戏还未完全展开。(完)