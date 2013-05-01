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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 15:27 BJT

日本债市：公债价格上涨，此前顺利进行10年期公债标售

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.120%      +0.0    0.120%
 五年期公债                            0.230%      -1.5    0.245%
 10年期公债                            0.590%      -1.5    0.605%
 20年期公债                            1.465%      -2.0    1.485%
 30年期公债                            1.585%      -1.0    1.595%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.75     +0.22    144.53
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
            
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 艾茂林/侯向明; 审校 李婷仪)
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