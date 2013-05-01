全球金市：金价小跌，投资者谨慎以待美联储会议结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1474.71 -1.89 -0.13 -11.93
现货银 24.21 -0.07 -0.29 -20.05
现货铂金 1502.49 -1.01 -0.07 -2.12
现货钯金 695.28 0.28 +0.04 0.47
COMEX期金 1474.20 2.10 +0.14 -12.03 7524
COMEX期银 24.18 0.04 +0.15 -20.01 55
汇率
欧元/美元 1.3168
美元/日圆 97.36
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。