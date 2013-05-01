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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 15:33 BJT

全球金市：金价小跌，投资者谨慎以待美联储会议结果

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1474.71 -1.89 -0.13 -11.93

现货银 24.21 -0.07 -0.29 -20.05

现货铂金 1502.49 -1.01 -0.07 -2.12

现货钯金 695.28 0.28 +0.04 0.47

COMEX期金 1474.20 2.10 +0.14 -12.03 7524

COMEX期银 24.18 0.04 +0.15 -20.01 55

汇率

欧元/美元 1.3168

美元/日圆 97.36

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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