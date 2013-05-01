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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 18:23 BJT

《独家新闻》英国将就税务问题再次传唤谷歌和其审计机构安永

谷歌招聘英国员工的广告有时指涉到销售技能，但Barron表示“那是因为我们希望吸引拥有这些技能和背景的人才，”“我们承认某些招聘广告的文字可能造成混淆，现正寻求改进，让广告更明确。”

PAC负责人Hodge说，从谷歌网站关于其在英国活动的声明、以及招聘广告和LinkedIn简历，让人质疑安永会计师事务所是否做到尽职调查。

安永会计师事务所不愿评论谷歌，称此为客户机密。(完) (编译 李春喜/李婷仪; 审校 许娜/王洋)
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