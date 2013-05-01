亚洲橡胶：TOCOM期胶跌幅超过1%，因日圆走强

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶10月合约 <0#2JRU:>结算报每公斤259.6日圆，较上个交易日收盘价下跌0.3日圆。
TOCOM期胶4月18日触及五个月低点242.6日圆之后，即开始逐步收复失土，上周五并触及265.8的高位。
“日圆昨天和今天上涨，这可能拉低了橡胶价格。但事实上市场下档有限。我认为中国买家有可能在当前水平开始买进，”Fujitomi Co首席分析师Kazuhiko Saito说。
“不过如果美国经济数据逊于预估，价格可能很容易就会跌破250日圆水准，”他说。
市场谨慎观望美国数据，特别是周五的就业报告。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。