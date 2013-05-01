亚洲橡胶：TOCOM期胶跌幅超过1%，因日圆走强

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶10月合约 <0#2JRU:>结算报每公斤259.6日圆，较上个交易日收盘价下跌0.3日圆。

TOCOM期胶4月18日触及五个月低点242.6日圆之后，即开始逐步收复失土，上周五并触及265.8的高位。

“日圆昨天和今天上涨，这可能拉低了橡胶价格。但事实上市场下档有限。我认为中国买家有可能在当前水平开始买进，”Fujitomi Co首席分析师Kazuhiko Saito说。

“不过如果美国经济数据逊于预估，价格可能很容易就会跌破250日圆水准，”他说。

市场谨慎观望美国数据，特别是周五的就业报告。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 侯向明)