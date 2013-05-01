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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月1日

路透伦敦5月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种      最新库存            变动
    铜        618,175            -425
    锡         14,030             -25
    铅        254,325            -850
    锌      1,062,175          -6,300
    铝      5,152,825          -4,800
    镍        178,476          +1,440
  铝合金       70,360            -320
  NASAAC      126,600          -1,020
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅      MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡      MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金      MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA      MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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