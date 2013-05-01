《Russell专栏》印度利多及中国利空因素纷陈，煤炭市场弥漫风险变数

这使得进口成为满足需求唯一可行的途径，而政府的1.65亿吨进口量预测可能是最低限度，而非最高。

但这也存在问题，基础设施方面的压力又一次成了问题。

然而，对进口而言价格成为一个愈发重要的因素，即便是在目前的低价态势下，国内煤炭价格也还是要便宜50%左右。

印度政府也拒绝价格池的做法，即Coal India将被同本土供给合并在一块，平均成本。

相反进口将以外加成本的方式计价，在进口成本价之外，客户需要支付税金、保险和2%的附加费。

这意味着相较于国内供给，进口煤炭价格仍然非常昂贵，考虑到印度电价受到管制价，许多发电企业即便是使用进口煤炭的比例相对较小，能否盈利仍是疑问。

成本因素将使印度的煤炭进口受限，因发电企业可能宁愿减少发电量，而不是承受持续的亏损。

需要持续实施限电和政治压力，才能迫使电力定价模式发生改变，这虽有可能，但不太可能一蹴而就。

**中国煤炭进口情势不明朗**

尽管如此，印度的煤炭进口前景仍旧看好，而中国的情况则很不明朗。

尽管预计今年中国的进口量将出现五年来的首次下降，但迄今中国一直在进口。

2013年第一季中国煤炭进口量为6,379万吨，同比增长27.3%。

如果保持这样的速率，今年全年将达到2.552亿吨，比2012年高出近9%。

若2013年煤炭进口量要达到市场预估的下跌，那么今年剩余的时间里进口需要大幅放缓。

尽管考虑到中国国内煤炭价格低廉以及发电增速疲软的因素，这样的情景是可能的，但期待如此之大的下滑似乎不太现实，尤其是亚洲煤炭价格依旧低廉的格局下。

澳洲Newcastle港的现货煤炭价格 在4月26日止当周下滑至每吨86.63美元，为去年11月以来最低，比2月初的年内峰值下降10%。

在当前没有因素推动价格上涨的情况下，煤炭价格可能会徘徊在该水准附近，因若价格进一步下滑，将开始导致一些矿场关闭。

但在目前的价格水平下，中国的煤炭进口下滑幅度可能不会有预想的那么剧烈，印度产量或许至少也能如政府预期的幅度增加。