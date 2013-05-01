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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 16:22 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持坚，关注英国PMI数据

建筑及服务业PMI将分别在周四和周五公布。

英镑兑美元 报1.5535美元，日内小幅上涨，周二时曾触及1.5570的高位。

“英镑正处于修正反弹阶段。我们预计(经济活动)仍将疲弱，”Bank of Tokyo Mitsubishi外汇分析师Lee Hardman说。“我认为汇价可能在1.57-1.58区域触顶，但我们不认为汇价会见到1.60，除非美元全线走软。”

欧元兑英镑 持平，报0.8477英镑。交易员称0.8475有期权到期，可能令汇价维持在该处水平。

外界普遍预计欧洲央行本周四料将降息，而这可能导致欧元兑英镑短线下滑。(完)

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