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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 16:49 BJT

欧洲金融市场：英镑上涨英债下滑，英国4月制造业PMI好于预期

路透调查显示，分析师原预估为48.5。

英镑兑美元 在数据公布后涨至高点1.5591，此前报1.5552。欧元兑英镑 从0.8481降至低点0.84605。

0830GMT，数据公布后6月英债期货 扩大跌幅至超过15个跳动点，报119.66，当日下滑35个跳动点。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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