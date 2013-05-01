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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 17:00 BJT

英国数据：4月制造业PMI升至49.8，景气略微萎缩

英国第一季国内生产总值(GDP)初值报告显示，当季制造业产出下降0.3%，GDP为增长0.3%。

“很高兴看到制造业在4月显示出企稳迹象…这个行业至少第二季对经济增长的拖累应会减弱，”Markit分析师Rob Dobson说。

他补充称，制造业趋强也将提振其他经济领域，比如服务业。

根据最新的GDP数据，制造业在英国经济产出中占有10.5%的比重。

4月制造业活动改善是受助于新订单自1月以来首现成长，该分项指数从49.3攀升至50.6。

新出口订单出现一年多来首次增加，增速为2011年7月以来最快。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
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