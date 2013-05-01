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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 17:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3192     1.3166      +0.20      -0.02     1.3194
 美元/日圆                         97.61      97.41      +0.21     +12.53      86.74
 欧元/日圆                        128.77     128.25      +0.41     +12.50     114.46
 美元/瑞郎                        0.9285     0.9291      -0.06      +1.42     0.9155
 英镑/美元                        1.5572     1.5531      +0.26      -4.18     1.6251
 美元/加元                        1.0061     1.0071      -0.10      +1.41     0.9921
 澳元/美元                        1.0347     1.0369      -0.21      -0.44     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8564     0.8549      +0.18      +3.39     0.8283
 澳元/日圆                       100.990    101.000      -0.01     +12.05     90.130
 新西兰元/日圆                    83.580     83.280      +0.36     -40.65    140.820
 英镑/日圆                        152.01     151.29      +0.48      +7.95     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2078     1.2119      -0.34      -3.68     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 王洋)
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