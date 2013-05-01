标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3192 1.3166 +0.20 -0.02 1.3194 美元/日圆 97.61 97.41 +0.21 +12.53 86.74 欧元/日圆 128.77 128.25 +0.41 +12.50 114.46 美元/瑞郎 0.9285 0.9291 -0.06 +1.42 0.9155 英镑/美元 1.5572 1.5531 +0.26 -4.18 1.6251 美元/加元 1.0061 1.0071 -0.10 +1.41 0.9921 澳元/美元 1.0347 1.0369 -0.21 -0.44 1.0393 新西兰元/美元 0.8564 0.8549 +0.18 +3.39 0.8283 澳元/日圆 100.990 101.000 -0.01 +12.05 90.130 新西兰元/日圆 83.580 83.280 +0.36 -40.65 140.820 英镑/日圆 152.01 151.29 +0.48 +7.95 140.82 澳元/新西兰元 1.2078 1.2119 -0.34 -3.68 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。