版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 18:35 BJT

国际油市：布兰特原油跌至101美元下方，中国数据引发需求忧虑

路透伦敦5月1日 - 布兰特原油期货 周三1020GMT时下跌1.67美元至每桶100.70美元，因中国制造业领域4月增长步伐意外放缓，促使投资者再度担忧全球需求。

美国原油期货 跌1.30美元至每桶92.16美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐