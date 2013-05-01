美国数据：4月制造业活动创六个月来最低，显示经济疲弱-Markit调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
产出分项指数自56.6降至53.7，同时新订单分项指数自55.4降至51.5.就业指标显示扩张，但还是降至11月来最低。
在第一季数据显示经济再度加速后，近期数据显示整体经济成长步伐在第二季度出现降温，这与过去两年看到的复苏形态相似。
周三的制造业数据“显示随着进入第二季度，经济正再度呈现出‘春季下滑’的迹象，”Markit首席分析师Chris Williamson说。
Williamson表示，第一季制造业活动创两年来最佳，但4月订单增幅放慢表明这可能只是暂时的。他并称，出口订单的进一步增长应会有助于抵消疲弱的国内需求。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。