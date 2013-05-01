美国数据：4月制造业活动创六个月来最低，显示经济疲弱-Markit调查

产出分项指数自56.6降至53.7，同时新订单分项指数自55.4降至51.5.就业指标显示扩张，但还是降至11月来最低。

在第一季数据显示经济再度加速后，近期数据显示整体经济成长步伐在第二季度出现降温，这与过去两年看到的复苏形态相似。

周三的制造业数据“显示随着进入第二季度，经济正再度呈现出‘春季下滑’的迹象，”Markit首席分析师Chris Williamson说。

Williamson表示，第一季制造业活动创两年来最佳，但4月订单增幅放慢表明这可能只是暂时的。他并称，出口订单的进一步增长应会有助于抵消疲弱的国内需求。(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]