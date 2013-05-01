美国数据：4月26日止当周抵押贷款申请增加--MBA

路透纽约5月1日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，受助于利率下滑带来的再融资需求。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月26日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升1.8%至883.8。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数攀升2.8%至4,829.4，购房抵押贷款申请指数下滑1.4%至215.5。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于75%。

该周30年期固息抵押贷款利率下跌5个基点至3.60%，为去年底以来最低水准。前周为3.65%。