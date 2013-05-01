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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 19:28 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/5/1

国家               时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第四季             +0.3  p                 -0.3  f                 +0.6  p
 德国             第四季             -0.6  @-f               +0.2  @-f               +0.1  f
 法国             第四季             -0.3  f                 +0.2  f                   --  
 意大利           第四季             -0.9  f                 -0.2  f                 -2.8  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                3月             +0.3                   ＋0.7                    +2.8  
 德国                4月             -0.5  p                 +0.5  f                 +1.2  p
 法国(HICP)          3月             +0.8  p                 +0.3  r                 +1.1  r
 意大利(HICP)        3月             +2.3  f                 -0.2  f                 +1.8  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                3月             +0.3                   ＋0.8  r                 +2.0  
 德国                3月             -0.2                   －0.1  r                 +0.4  
 法国                3月             持平                   ＋0.5  r                 +1.9  
 意大利              2月            ＋0.1                    -0.5  r                 +0.3  
 
 失业率                         当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                3月              4.6                     4.6  r                       
 德国                4月              6.9  @                  6.9  @-r                     
 法国             第四季             10.6  @                 10.3  @-r                     
 意大利              2月             11.6  @                 11.7  @-r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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