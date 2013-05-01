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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--5月2日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
         
 5月2日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM           4月               --         52.0
          I)                                                                     
 0130     澳洲建筑许可(较前月)                             3月            +1.3%        +3.1%
          澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                       --        +0.5%
 0130     澳洲出口物价(较前季)                          第一季            +4.8%        -2.4%
          澳洲进口物价(较前季)                                            -0.5%        +0.3%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   4月             49.0         48.3
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                      4月             44.8         44.5
 0748     法国Markit制造业PMI                              4月             44.4         44.4
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                          4月             47.9         47.9
 0758     欧元区Markit制造业PMI                            4月             46.5         46.5
 0800     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)                3月               --        +0.1%
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                              --        +0.3%
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                         4月             48.0         47.2
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)             4月               --       4.9255
 1145     欧洲央行利率决议                                 5月            0.50%        0.75%
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         3月          逆差420    逆差429.6
 1230     美国生产率                                第一季初值            +1.2%        -1.9%
          美国单位劳工成本                                                +0.7%        +4.6%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)             4月27日当周             34.5         33.9
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                   --        35.75
          美国续请失业金人数(万人)                 4月20日当周            302.8          300
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           3月          逆差7.2     逆差10.2
          加拿大出口(亿加元)                                              387.6        385.2
          加拿大进口(亿加元)                                              396.3        395.3
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                         4月               --        573.3
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
 5月1日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段             现值       预估值
 0000     韩国出口(较上年同期)                             4月            +0.4%        +2.4%
          韩国进口(较上年同期)                                            -0.5%         持平
          韩国贸易收支(亿美元)                                           顺差26           --
 0130     日本加班工资(较上年同期)                         3月            -3.7%           --
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                   4月            -0.1%        +0.3%
          英国Nationwide房价指数(较上年同期)                              +0.9%        +1.2%
 0828     英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PM           4月             49.8         48.5
          I)                                                                     
 --       美国整体汽车销售(万辆)                           4月            1,492        1,525
 1100     美国抵押贷款指数                         4月26日当周            883.8           --
          美国再融资指数                                                4,829.4           --
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                          4月         增加11.9     增加15.0
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          4月终值             52.1           --
 1330     加拿大RBC制造业PMI                               4月             50.1           --
 1400     美国建筑支出                                     3月            -1.7%        +0.7%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                  4月             50.7         50.9
          美国ISM物价分项指数                                              50.0         53.0
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 隋芬; 审校 王冠中)
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