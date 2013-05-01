主要国家经济指标预测--5月2日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 -- 52.0 I) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 +1.3% +3.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.5% 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 +4.8% -2.4% 澳洲进口物价(较前季) -0.5% +0.3% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 49.0 48.3 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 44.8 44.5 0748 法国Markit制造业PMI 4月 44.4 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 47.9 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.5 46.5 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 3月 -- +0.1% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 48.0 47.2 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 4.9255 1145 欧洲央行利率决议 5月 0.50% 0.75% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差420 逆差429.6 1230 美国生产率 第一季初值 +1.2% -1.9% 美国单位劳工成本 +0.7% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 34.5 33.9 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.75 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 302.8 300 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差7.2 逆差10.2 加拿大出口(亿加元) 387.6 385.2 加拿大进口(亿加元) 396.3 395.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 -- 573.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国出口(较上年同期) 4月 +0.4% +2.4% 韩国进口(较上年同期) -0.5% 持平 韩国贸易收支(亿美元) 顺差26 -- 0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -3.7% -- 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -0.1% +0.3% 英国Nationwide房价指数(较上年同期) +0.9% +1.2% 0828 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PM 4月 49.8 48.5 I) -- 美国整体汽车销售(万辆) 4月 1,492 1,525 1100 美国抵押贷款指数 4月26日当周 883.8 -- 美国再融资指数 4,829.4 -- 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 4月 增加11.9 增加15.0 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 52.1 -- 1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 50.1 -- 1400 美国建筑支出 3月 -1.7% +0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 50.7 50.9 美国ISM物价分项指数 50.0 53.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 隋芬; 审校 王冠中)