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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 20:28 BJT

美国数据：4月ADP民间就业人数增加11.9万人，远低于预期

路透纽约5月1日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师的预期。这是证明经济疲软的最新数据之一。

路透访问的分析师原本预估4月就业人数将增加15万。

3月民间就业人数下修为增加13.1万人，前值为增15.8万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

若浏览ADP就业报告相关图表，请点击：(link.reuters.com/fex44t)。(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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