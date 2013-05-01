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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 21:04 BJT

美国热股：制药大厂默克首季业绩弱于预期，公司下调全年财测

路透5月1日 - 美国制药大厂默克 公布的第一季营收弱于预期，与此同时该公司下调了全年的获利预估。

默克称，董事会批准了最多150亿美元的额外普通股回购计划。

默克股价周二收报47美元，在盘前交易中下跌5%。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
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