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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 21:12 BJT

美国热股：时代华纳首季获利录得增长，有线电视业务表现良好

路透5月1日 - 时代华纳 周三公布的季度获利出现增长，因有线电视网业务的增长，抵消了电影、电视娱乐和出版业务的下滑。

时代华纳周二收报59.78美元，盘前交易中下跌2%。(完) (编译 王洋; 审校)
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