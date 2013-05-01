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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 21:19 BJT

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

5月 250.0 26 248.9 1

6月 252.6 30 251.1 3

7月 254.5 66 252.6 9

8月 256.0 104 255.4 12

9月 257.6 2244 255.4 152

10月 259.6 3787 257.2 657

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为 0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 侯向明; 审校 隋芬)
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