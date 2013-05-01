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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 21:21 BJT

美国热股：网络链接服务商NEUTRAL TANDEM出售全球数据服务业务

路透5月1日 - 网络链接服务提供商NEUTRAL TANDEM INC 将其全球数据服务业务以5,450万美元的价格出售给云网络提供商GTT。

NEUTRAL TANDEM还公布了好于预期的第一季营收，因用户对其服务的需求增长。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
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