美国热股：网络链接服务商NEUTRAL TANDEM出售全球数据服务业务

路透5月1日 - 网络链接服务提供商NEUTRAL TANDEM INC 将其全球数据服务业务以5,450万美元的价格出售给云网络提供商GTT。

NEUTRAL TANDEM还公布了好于预期的第一季营收，因用户对其服务的需求增长。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)