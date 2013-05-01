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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 22:18 BJT

表格：美国ISM-4月制造业指数为50.7，预估为50.9

路透5月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，4月制造业指数为50.7，为去年12月来最低，预估为50.9；3月为51.3。 以下为详细数据:

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 采购经理人指数(PMI) 50.7 51.3 54.2 53.1 50.2 49.9 51.7 新订单分项指数 52.3 51.4 57.8 53.3 49.7 51.1 52.8 生产分项指数 53.5 52.2 57.6 53.6 52.6 53.1 53.3 就业分项指数 50.2 54.2 52.6 54.0 51.9 50.1 52.3 供应商交货分项指数 50.9 49.4 51.4 53.6 53.7 50.1 49.9 库存分项指数 46.5 49.5 51.5 51.0 43.0 45.0 50.0 物价分项指数 50.0 54.5 61.5 56.5 55.5 52.5 55.0 未交货订单分项指数 53.0 51.0 55.0 47.5 48.5 41.0 41.5 出口订单指数 54.0 56.0 53.5 50.5 51.5 47.0 48.0 进口分项指数　 55.0 54.0 54.0 50.0 51.5 48.0 47.5(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)
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