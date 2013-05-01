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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 22:34 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月1日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/26/13 较上周 较上年 04/26/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 388.4 5.2 18.0 395.3 6.7 19.4 馏分油 114.9 -1.1 -9.7 115.8 0.5 -8.3 汽油 217.1 -2.7 4.3 216.0 -1.8 6.3 取暖油 15.7 -0.2 -11.1 16.0 0.3 -10.5 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 39.8 0.3 0.7 40.0 0.1 0.3 原油日加工量 14.8 0.1 0.4 14.7 0.2 0.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加100万桶，汽油库存减少90万桶，馏分油库存增加30万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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