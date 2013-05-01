美国FED：继续执行刺激计划，担忧财政政策对成长造成的拖累

路透华盛顿5月1日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。

美联储此次的政策决定与3月基本一致，美联储在声明中称，经济缓慢扩张，就业市场状况持续改善。

但美联储重申，失业率仍然过高，令决策者感到不安，进一步增强了他们继续购买资产直至就业市场前景大幅改善的愿望。

“财政政策限制经济成长，”美联储政策声明指出，“公开市场委员会随时准备增加或削减购债规模以使政策宽松度保持在适当的水平。”

堪萨斯城联储总裁乔治仍对美联储支持成长的政策决定持反对意见，因担忧金融状况失衡和长期通胀预期。(完)