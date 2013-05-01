美国FED：继续执行刺激计划，担忧财政政策对成长造成的拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿5月1日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。
美联储此次的政策决定与3月基本一致，美联储在声明中称，经济缓慢扩张，就业市场状况持续改善。
但美联储重申，失业率仍然过高，令决策者感到不安，进一步增强了他们继续购买资产直至就业市场前景大幅改善的愿望。
“财政政策限制经济成长，”美联储政策声明指出，“公开市场委员会随时准备增加或削减购债规模以使政策宽松度保持在适当的水平。”
堪萨斯城联储总裁乔治仍对美联储支持成长的政策决定持反对意见，因担忧金融状况失衡和长期通胀预期。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。