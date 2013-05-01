美国FED：美联储4月30-5月1日议息会议后发布的声明摘要

路透华盛顿5月1日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月30-5月1日货币政策会议后发布的声明摘要：

联邦公开市场委员会(FOMC)自3月会议以来获得的信息显示，经济活动一直在温和扩张。近几个月，就业市场状况显示改善迹象，但失业率仍处于高位。家庭支出和企业固定投资增加，楼市进一步增强，但财政政策限制经济成长。通胀一直略低于委员会的较长期目标水准，除了临时受到主要是反映能源价格波动的变数影响。较长期通胀预期保持稳定。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济将小幅成长，失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑。委员会继续认为经济前景有下滑风险。委员会还预期中期通胀率可能处于或低于2%的目标。

为支持经济更强劲复苏，并帮助确保通胀随着时间的推移达到与双目标最一致的水准，委员会决定将继续透过按每月400亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，以及以每月450亿美元的进度购买较长期公债。委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。上述措施，应会对较长期利率构成下压，支持抵押贷款市场，并扶助更广泛金融市场环境更为宽松。

委员会在未来几个月将密切监控未来经济和金融发展信息。委员会将继续购买公债和机构MBS，并动用其它适当的政策工具，直至在物价稳定的前提下实现就业市场明显改善。委员会准备增加或减少购债进度，以维持适当的宽松政策，因应就业市场和通胀前景的转变。为决定资产购买规模、进度和组成，委员会将继续适当考量可能的功效和购买的成本，以及达成经济目标的进展。

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会预计在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。因此，委员会还决定维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变，且目前预计至少只要失业率仍在6.5%之上，通胀一两年内预计不超过2.5%以及较长期通胀预期仍良好受控，这一水平将是合适的。为决定维持高度宽松货币政策多久，委员会还将考虑其他信息，包括其他就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克、副主席杜德利、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、理事杜克、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、Jerome H. Powell、理事拉斯金、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、Jeremy C. Stein、理事塔鲁洛、副主席叶伦，投票反对的委员是堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，他担心继续高度宽松的货币政策增加未来经济和金融失衡的风险，并可能随着时间推高长期通胀预期。(完)