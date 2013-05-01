日韩经济指标预测--5月2日-5月9日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月29日当周 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 -- 52.0 I) 5月3日(五) 暂无重要经济数据公布 5月6日当周 5月5日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,274.1 5月6日(一) 暂无重要经济数据公布 5月7日(二) 暂无重要经济数据公布 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,626 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 卖超27 周 9 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- +0.5 领先指标(较前月) -- +2.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +1.6% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 3月 -- -47.0% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余6,37 4 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。