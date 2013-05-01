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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

  4月29日当周
    
 5月2日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0000     韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM           4月               --         52.0
          I)                                                                     
     
 5月3日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  5月6日当周
        
 5月5日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2100     韩国外汇储备(亿美元)                             4月               --      3,274.1
    
 5月6日(一)
 暂无重要经济数据公布
  
 5月7日(二)
 暂无重要经济数据公布
    
 5月8日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周               --    卖超8,626
          外资投资日本股票(亿日圆)                         前                --       卖超27
                                                  周                             9
    
 5月9日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             3月               --         +0.5
             领先指标(较前月)                                                --         +2.5
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     4月               --        +1.6%
                                                                                 
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期)           3月               --       -47.0%
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                                  --     盈余6,37
                                                                                 4
    
       (完)
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