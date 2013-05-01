《综述》美联储维持刺激规模不变，并担忧财政政策拖累经济

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**可用的政策工具**
为应对严重的金融危机和经济衰退，美联储在2008年底将隔夜利率降至实际为零的水平，并已购买逾2.5万亿美元资产，将资产负债表规模扩大了两倍有余，旨在压低长期利率。
如果经济前景仍不能改善，联储可能会寻找其它途径加大对经济的支持，增加资产购买规模只是其中一个选项。
美联储可能宣布将持有买入的资产直至到期，而不会在收紧货币政策的时候卖出这些资产。美联储主席贝南克已经提出这是一种可能。
决策者亦有可能选择一个更低的失业率水平作为门槛，以说明最终会在什么时候升息。目前的失业率门槛为6.5%，前提是通胀率不能有突破2.5%的危险。
研究表明，这种对未来利率前景的“前瞻性指引”可以对当前的借贷成本产生强烈影响，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经建议降低这一门槛以推动经济复苏。(完)
(编译 郑茵/王翔琼/白云 审校 徐文焰/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。