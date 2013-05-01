《综述》美联储维持刺激规模不变，并担忧财政政策拖累经济

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为应对严重的金融危机和经济衰退，美联储在2008年底将隔夜利率降至实际为零的水平，并已购买逾2.5万亿美元资产，将资产负债表规模扩大了两倍有余，旨在压低长期利率。

如果经济前景仍不能改善，联储可能会寻找其它途径加大对经济的支持，增加资产购买规模只是其中一个选项。

美联储可能宣布将持有买入的资产直至到期，而不会在收紧货币政策的时候卖出这些资产。美联储主席贝南克已经提出这是一种可能。

决策者亦有可能选择一个更低的失业率水平作为门槛，以说明最终会在什么时候升息。目前的失业率门槛为6.5%，前提是通胀率不能有突破2.5%的危险。

研究表明，这种对未来利率前景的“前瞻性指引”可以对当前的借贷成本产生强烈影响，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经建议降低这一门槛以推动经济复苏。(完)