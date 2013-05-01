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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 06:40 BJT

全球外汇市场5月2日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0000 - 韩国汇丰/Markit制造业4月采购经理人指数(PMI)

0130 - 澳洲3月建筑许可

0130 - 澳洲第一季进出口物价

-- - 欧盟执委会发布经济预估

0630 - 瑞典4月制造业PMI

0713 - 西班牙Markit制造业4月PMI

0730 - 瑞士CS/SVME 4月PMI

0743 - 意大利MARKIT/ADACI制造业4月PMI

0748 - 法国Markit制造业4月PMI

0753 - 德国MARKIT/BME制造业4月PMI

0758 - 欧元区Markit制造业4月PMI

0830 - 英国MARKIT/CIPS建筑业4月PMI

1130 - 美国4月Challenger企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行利率决议

1230 - 欧央行总裁德拉吉举行记者会

1230 - 美国3月贸易收支

1230 - 美国一周初请失业金数据

1230 - 美国第一季生产率和单位劳工成本初值

1345 - 美国4月ISM-纽约企业活动指数

2030 - 美联储一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 于春红)
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