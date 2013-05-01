全球外汇市场5月2日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0000 - 韩国汇丰/Markit制造业4月采购经理人指数(PMI)
0130 - 澳洲3月建筑许可
0130 - 澳洲第一季进出口物价
-- - 欧盟执委会发布经济预估
0630 - 瑞典4月制造业PMI
0713 - 西班牙Markit制造业4月PMI
0730 - 瑞士CS/SVME 4月PMI
0743 - 意大利MARKIT/ADACI制造业4月PMI
0748 - 法国Markit制造业4月PMI
0753 - 德国MARKIT/BME制造业4月PMI
0758 - 欧元区Markit制造业4月PMI
0830 - 英国MARKIT/CIPS建筑业4月PMI
1130 - 美国4月Challenger企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行利率决议
1230 - 欧央行总裁德拉吉举行记者会
1230 - 美国3月贸易收支
1230 - 美国一周初请失业金数据
1230 - 美国第一季生产率和单位劳工成本初值
1345 - 美国4月ISM-纽约企业活动指数
2030 - 美联储一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。