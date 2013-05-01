澳新经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月29日当周 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 +1.3% +3.1% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.5% 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 +4.8% -2.4% 进口物价(较前季) -0.5% +0.3% 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.0% 5月6日当周 5月6日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 4月 -- +0.2% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 4月 -- +1.8% 网络招聘广告(较前月) -- -1.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +1.3% 第一 -- +0.1% 季 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第一 -- +0.5% 季 (较上年同期) -- +1.9% 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +1.6% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差1.78 整体进口(较前月) -- -1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 0430 澳洲央行利率决定 5月 -- 3.0% 5月7日-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 4月 -- +2.4% 前月) (较上年同期 -- +8.6% ) 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 6.9% 就业增长(较前季) -- -1.0% 就业参与率 -- 67.2% 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- +4.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 -- 减少3.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.74 就业参与率 -- 65.1% 失业率 -- 5.6% (完)