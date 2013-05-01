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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 07:13 BJT

****澳新经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

  4月29日当周
  
 5月2日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                            3月         +1.3%       +3.1%
              民间房屋建筑许可(较前月)                                    --       +0.5%
 0130      澳洲出口物价(较前季)                         第一季         +4.8%       -2.4%
              进口物价(较前季)                                         -0.5%       +0.3%
    
 5月3日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季         +0.2%       +0.2%
                               (较上年同期)                            +1.6%       +1.0%
 
  5月6日当周
    
 5月6日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       4月            --       +0.2%
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     4月            --       +1.8%
                  网络招聘广告(较前月)                                    --       -1.6%
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            3月            --       +1.3%
                                                         第一             --       +0.1%
                                                季                            
 2245      新西兰劳工成本指数(较前季)                    第一             --       +0.5%
                                                季                            
                          (较上年同期)                                    --       +1.9%
           
 5月7日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房价指数                                 第一季            --       +1.6%
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  3月            --    逆差1.78
              整体进口(较前月)                                            --       -1.0%
              整体出口(较前月)                                            --       +3.0%
 0430      澳洲央行利率决定                                5月            --        3.0%
   
 5月7日-12日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较              4月            --       +2.4%
           前月)                                                              
                                   (较上年同期                            --       +8.6%
           )                                                                  
    
 5月8日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰HLFS失业率                             第一季            --        6.9%
                就业增长(较前季)                                          --       -1.0%
                就业参与率                                                --       67.2%
      
 5月9日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    4月            --       -0.5%
                         (较上年同期)                                     --       +4.2%
 0130      澳洲就业人数(万人)                              4月            --    减少3.61
              全职就业人数(万人)                                          --    减少0.74
              就业参与率                                                  --       65.1%
              失业率                                                      --        5.6%
    (完)
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