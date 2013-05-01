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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 06:45 BJT

《美国重要政经日程》--5月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据，及第一季非农生产率和单位劳工成本

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1230 - 商务部公布3月国际贸易收支

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 于春红)
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