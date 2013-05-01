《综述》美国4月民间就业和制造业增长均减缓，显现经济疲态

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
另一份由商务部公布的报告显示，建筑支出减少1.7%，年率为8,567.2亿美元，为8月以来最低。这可能导致第一季经济成长较2.5%的环比年率初值有所下修。
4月汽车需求亦减弱，当月美国汽车销售年率降至去年秋天以来最低。
市场焦点将转向周五的劳工部非农就业报告，预计数据料显示4月整体非农就业岗位增加14.5万个，较3月时的仅增8.8万个大大改善。民间就业岗位料增长16万个。
Zandi认为，潜在就业增长速度或为每月12.5万个左右，低于年初时的17.5万个。ADP公布的3月民间就业岗位增长从先前的15.8万个下修至13.1万个。
分析师有时候会在ADP报告公布后调整对非农就业报告的预估，尽管这份民间产业就业情况报告并不总能精准预测政府的数据。
High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan称，ADP报告自去年年底进行重大调整以来，其与政府数据每月平均相差4万个。
O'Sullivan认为，这要好于之前12个月中平均每月5.8万的差距，但新报告推出至今也不过六个月时间，还不好作出定论。(完)
(编译 王丽鑫/王翔琼/白云/郑茵 审校 李爽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。