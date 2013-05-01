《综述》美国4月民间就业和制造业增长均减缓，显现经济疲态

另一份由商务部公布的报告显示，建筑支出减少1.7%，年率为8,567.2亿美元，为8月以来最低。这可能导致第一季经济成长较2.5%的环比年率初值有所下修。

4月汽车需求亦减弱，当月美国汽车销售年率降至去年秋天以来最低。

市场焦点将转向周五的劳工部非农就业报告，预计数据料显示4月整体非农就业岗位增加14.5万个，较3月时的仅增8.8万个大大改善。民间就业岗位料增长16万个。

Zandi认为，潜在就业增长速度或为每月12.5万个左右，低于年初时的17.5万个。ADP公布的3月民间就业岗位增长从先前的15.8万个下修至13.1万个。

分析师有时候会在ADP报告公布后调整对非农就业报告的预估，尽管这份民间产业就业情况报告并不总能精准预测政府的数据。

High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan称，ADP报告自去年年底进行重大调整以来，其与政府数据每月平均相差4万个。

O'Sullivan认为，这要好于之前12个月中平均每月5.8万的差距，但新报告推出至今也不过六个月时间，还不好作出定论。(完)