《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.23 -0.09 -0.16 2003304 搜狐 50.99 -0.45 -0.87 362989 网易 55.80 -0.59 -1.05 247835 百度 84.86 -0.99 -1.15 2757842 亚信科技 11.39 -0.09 -0.78 46086 台湾 台湾积体电路 19.11 +0.03 +0.16 1316490 联电 1.88 -0.01 -0.53 375842 日月光 4.37 -0.11 -2.46 182696 硅品精密 5.98 -0.11 -1.81 512110 和信超媒体 1.00 -0.01 -0.99 46431 友达 4.89 +0.05 +1.03 330456 中华电信 31.97 -0.27 -0.84 41006 台湾国际航电 33.68 -1.40 -3.99 2927391 香港 中国移动 54.75 -0.49 -0.89 127936 中国联通 14.21 -0.22 -1.52 102525 中国电信 50.79 -0.71 -1.38 13949 中芯国际 3.54 -0.10 -2.75 62387 电讯盈科 5.15 +0.01 +0.19 2213 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。