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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 06:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                56.23       -0.09       -0.16     2003304
 搜狐                                50.99       -0.45       -0.87      362989
 网易                                55.80       -0.59       -1.05      247835
 百度                                84.86       -0.99       -1.15     2757842
 亚信科技                            11.39       -0.09       -0.78       46086
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        19.11       +0.03       +0.16     1316490
 联电                                 1.88       -0.01       -0.53      375842
 日月光                               4.37       -0.11       -2.46      182696
 硅品精密                             5.98       -0.11       -1.81      512110
 和信超媒体                           1.00       -0.01       -0.99       46431
 友达                                 4.89       +0.05       +1.03      330456
 中华电信                            31.97       -0.27       -0.84       41006
 台湾国际航电                        33.68       -1.40       -3.99     2927391
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            54.75       -0.49       -0.89      127936
 中国联通                            14.21       -0.22       -1.52      102525
 中国电信                            50.79       -0.71       -1.38       13949
 中芯国际                             3.54       -0.10       -2.75       62387
 电讯盈科                             5.15       +0.01       +0.19        2213
 
(完)
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