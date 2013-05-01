美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

路透5月2日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 4月29日当周 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 4.9255 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差420 逆差429.6 1230 美国生产率 第一季初值 +1.2% -1.9% 单位劳工成本 +0.7% +4.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月27日当周 34.5 33.9 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.75 美国续请失业金人数(万人) 4月20日当周 302.8 300 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差7.2 逆差10.2 出口(亿加元) 387.6 385.2 进口(亿加元) 396.3 395.3 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 4月 -- 573.3 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加14.5 增加8.8 民间就业岗位(万个) 增加16.0 增加9.5 失业率 7.6% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.6 34.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.3 1400 美国工厂订单 3月 -2.6% +3.0% 1400 美国耐久财订单 3月修正值 -- -5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -1.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -4.7% 扣除飞机的非国防资本财 -- +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.0 54.4 1430 美国ECRI一周领先指标 4月26日当周 -- 130.6 *5月6日当周 5月6日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 4月 -- 111.2 1230 加拿大建筑许可 3月 -- +1.7% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 64.4 经季节调整PMI -- 61.6 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月4日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月4日当周 -- -- 1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 46.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加150 增加181.4 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月3日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1215 加拿大住房开工(万户) 4月 -- 18.4 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月4日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 4月27日当周 -- -- 1230 加拿大新屋价格指数 3月 -- +0.2% 1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.4% -0.3% 趸售销售 +0.3% +1.7% -- 美国ICSC连锁店销售 4月 -- +1.6% （完）