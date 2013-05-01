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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 07:59 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

路透5月2日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
     
    * 4月29日当周
 
 5月2日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               4月         --      4.9255
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                           3月    逆差420   逆差429.6
 1230     美国生产率                                  第一季初值      +1.2%       -1.9%
             单位劳工成本                                             +0.7%       +4.6%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               4月27日当周       34.5        33.9
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                               --       35.75
          美国续请失业金人数(万人)                   4月20日当周      302.8         300
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                             3月    逆差7.2    逆差10.2
               出口(亿加元)                                           387.6       385.2
               进口(亿加元)                                           396.3       395.3
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                           4月         --       573.3
          
 5月3日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1230     美国非农就业岗位(万个)                             4月   增加14.5     增加8.8
          民间就业岗位(万个)                                       增加16.0     增加9.5
          失业率                                                       7.6%        7.6%
          平均时薪                                                    +0.2%        持平
          每周平均工时                                                 34.6        34.6
          制造业就业岗位(万个)                                      增加0.5     减少0.3
 1400     美国工厂订单                                       3月      -2.6%       +3.0%
 1400     美国耐久财订单                               3月修正值         --       -5.7%
          扣除运输的耐久财订单                                           --       -1.4%
          扣除国防的耐久财订单                                           --       -4.7%
          扣除飞机的非国防资本财                                         --       +0.2%
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  4月       54.0        54.4
 1430     美国ECRI一周领先指标                       4月26日当周         --       130.6
 
    *5月6日当周
 
 5月6日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1400     美国就业指数                                       4月         --       111.2
 1230     加拿大建筑许可                                     3月         --       +1.7%
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      4月         --        64.4
          经季节调整PMI                                                  --        61.6
   
 5月7日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             5月4日当周         --          --
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           5月4日当周         --          --
 1400     美国IBD消费者信心指数                              5月         --        46.2
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                             3月    增加150   增加181.4
 
 5月8日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                            5月3日当周         --          --
          美国再融资指数                                                 --          --
 1215     加拿大住房开工(万户)                               4月         --        18.4
 5月9日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                5月4日当周         --          --
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                               --          --
          美国续请失业金人数(万人)                   4月27日当周         --          --
 1230     加拿大新屋价格指数                                 3月         --       +0.2%
 1400     美国趸售(批发)库存                                 3月      +0.4%       -0.3%
             趸售销售                                                 +0.3%       +1.7%
 --       美国ICSC连锁店销售                                 4月         --       +1.6%
    （完）
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