东京汇市：美元下跌后进行整理，市场关注焦点转向欧洲央行

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
欧元兑美元 跌至1.3177，自两个月高点1.3243回落，因美元缩减跌幅。
欧元短线走势将视欧洲央行的政策决议而定。市场普遍预期欧洲央行将把0.75%的指标利率调降25个基点。
交易商称，欧洲央行若未降息，欧元将会反弹。
周三数据显示，中国4月制造业活动进一步降温，但亚洲市场反应平淡，而澳元等大宗商品货币在纽约盘承压。中国是澳洲最大的单一出口市场。
澳元兑美元 最新报1.0271，脱离本周高点1.0386。周三下跌逾0.8%。
汇丰将于0145GMT公布中国4月制造业活动数据终值。初值数据引发了关于中国经济力道的新疑虑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/张明钧/梁睿雪/王冠中; 审校 李爽/程琳)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。