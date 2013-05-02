东京汇市：美元下跌后进行整理，市场关注焦点转向欧洲央行

欧元兑美元 跌至1.3177，自两个月高点1.3243回落，因美元缩减跌幅。

欧元短线走势将视欧洲央行的政策决议而定。市场普遍预期欧洲央行将把0.75%的指标利率调降25个基点。

交易商称，欧洲央行若未降息，欧元将会反弹。

周三数据显示，中国4月制造业活动进一步降温，但亚洲市场反应平淡，而澳元等大宗商品货币在纽约盘承压。中国是澳洲最大的单一出口市场。

澳元兑美元 最新报1.0271，脱离本周高点1.0386。周三下跌逾0.8%。

汇丰将于0145GMT公布中国4月制造业活动数据终值。初值数据引发了关于中国经济力道的新疑虑。(完)

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