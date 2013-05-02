重发-****欧洲经济指标预测--5月2日-5月9日****

(重发以删除重复内容) 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月29日当周 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 49.0 48.3 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 44.8 44.5 0748 法国Markit制造业PMI 4月 44.4 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 47.9 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.5 46.5 0800 意大利PPI(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 48.0 47.2 1145 欧洲央行利率决议 5月 0.50% 0.75% 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 52.4 52.4 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.6% +1.3% 5月6日当周 5月6日(一) 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 45.5 0748 法国Markit服务业PMI 4月 -- 44.1 综合PMI -- 44.2 0753 德国Markit服务业PMI 4月 -- 49.2 0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 -- 46.6 综合PMI -- 46.5 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负17.3 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.4% 5月6日-10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.1 期) 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负6 0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至3月 -- 赤字271 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- +0.7% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 418.52 出口(亿欧元) -- 358.41 1000 德国工业订单 3月 -- +2.3% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.9% 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.6% 1000 德国工业生产 3月 -- +0.5% 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- +1.0% (较上年同期) -- -2.2% 制造业产出(较前月) -- +0.8% (较上年同期) -- -1.4% 1100 英国央行利率决议 5月 -- 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 (完)