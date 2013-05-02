美股业绩：万事达卡第一季营收逊于预期，执行长称第二季形势不佳

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
* 第一季EPS为6.23美元，预估为6.18美元
* 营收为19.1亿美元，预估为19.3亿美元
* 股价收低2.4%
路透5月1日 - 全球第二大支付网络万事达卡 公布季度获利增幅高于预期，但公司营收不及分析师预估，因全球经济乏力打压消费者支出。
万事达卡股价周三收低2.4%，报539.82美元。今年迄今累计上涨约6%。
“美国方面，目前看起来第二季形势略有不佳，但考虑到美国经济，步入下半年可能有所增长，”执行长Ajay Banga在业绩公布后的电话会议中表示。
Banga称，“展望未来，近期关于美国楼市走强的正面消息，可能是经济转向的利好信号。但我们还要观察，2013年下半年将是对此的考验。”
万事达卡维持在2013-2015年期间每股盈余(EPS)复合年增长率在20%的预估不变。
第一季净利增至7.66亿美元，或EPS为6.23美元，上年同期分别为6.82亿美元和5.36美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预计第一季EPS为6.18美元。
营收增长8.4%至19.1亿美元，但逊于分析师平均预估的19.3亿美元。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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