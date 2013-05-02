美股业绩：万事达卡第一季营收逊于预期，执行长称第二季形势不佳

* 第一季EPS为6.23美元，预估为6.18美元

* 营收为19.1亿美元，预估为19.3亿美元

* 股价收低2.4%

路透5月1日 - 全球第二大支付网络万事达卡 公布季度获利增幅高于预期，但公司营收不及分析师预估，因全球经济乏力打压消费者支出。

万事达卡股价周三收低2.4%，报539.82美元。今年迄今累计上涨约6%。

“美国方面，目前看起来第二季形势略有不佳，但考虑到美国经济，步入下半年可能有所增长，”执行长Ajay Banga在业绩公布后的电话会议中表示。

Banga称，“展望未来，近期关于美国楼市走强的正面消息，可能是经济转向的利好信号。但我们还要观察，2013年下半年将是对此的考验。”

万事达卡维持在2013-2015年期间每股盈余(EPS)复合年增长率在20%的预估不变。

第一季净利增至7.66亿美元，或EPS为6.23美元，上年同期分别为6.82亿美元和5.36美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预计第一季EPS为6.18美元。