星股业绩：星展集团第一季获利增长2%且刷新纪录，受手续费收入提振

路透新加坡5月2日 - 新加坡最大银行--星展集团控股 公布创纪录的季度获利，且超越市场预期，因手续费和佣金收入增加，抵销放款业务收入略减的情况。

星展1-3月获利9.50亿坡元(7.7032亿美元)，超越一年前创下的纪录获利9.33亿坡元，且远高于路透调查八名分析师平均预估的8.36亿坡元。

星展的手续费和佣金净收入增长25%至5.07亿坡元，净利息收入则减少了1%。该行有约80%的获利来自新加坡和香港。

“经过迟滞的2012年下半年后，今年的开局非常强劲，”星展执行长Piyush Gupta在声明中称。

“业务动能强劲，成长很全面，显示出我们在所有业务上的投资效益。”