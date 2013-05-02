星股业绩：星展集团第一季获利增长2%且刷新纪录，受手续费收入提振

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透新加坡5月2日 - 新加坡最大银行--星展集团控股 公布创纪录的季度获利，且超越市场预期，因手续费和佣金收入增加，抵销放款业务收入略减的情况。
星展1-3月获利9.50亿坡元(7.7032亿美元)，超越一年前创下的纪录获利9.33亿坡元，且远高于路透调查八名分析师平均预估的8.36亿坡元。
星展的手续费和佣金净收入增长25%至5.07亿坡元，净利息收入则减少了1%。该行有约80%的获利来自新加坡和香港。
“经过迟滞的2012年下半年后，今年的开局非常强劲，”星展执行长Piyush Gupta在声明中称。
“业务动能强劲，成长很全面，显示出我们在所有业务上的投资效益。”
星展股价今年以来上涨近13%，表现优于华侨银行的上涨约11.5%，和大华银行 的上涨7.7%。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。