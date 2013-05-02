《中国报摘》--中国证券报5月2日

* 头版头条:

--为配合新修订的基金法，中国监管部门正在修订和制定多项配套法规，涉及信息披露、高管监管、公募基金管理人管理等，这些配套法规可能在本月内发布。

* 其他:

--中国商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告（2013年春季）》认为，2013年，中国外贸发展面临的国内外环境有望比上年有所改善，但制约因素错综复杂，挑战和压力仍然较大，全年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

--中能兴业投资咨询公司日前就“‘分析与调查、融券卖出、再发布报告’这种做空操作是否符合证券交易相关的法律法规”发函证监会，证监会回函称，从事证券投资咨询业务应经中国证监会核准取得相关业务资格，同时，禁止任何单位和个人编造、传播虚假不实信息。

--北京市住建委的统计显示，2013年4月份，北京二手住宅网签总量仅为5,212套，环比3月份的网签量大幅下跌了88%，与去年同期的网签量相比下跌了47.8%。二手住宅网签量创近18个月来的新低。

--以燃料油、甲醇等能源化工产品和白糖等农副产品为首批交易品种的新华商品交易所日前在大庆、日照两地同时开业。

--沪市954家上市公司2012年报告披露工作结束。据统计，2012年沪市上市公司整体业绩与2011年基本持平，但净资产收益率有所下降，下降幅度达到9.74％，亏损公司的比例也有所上升。

--中国银监会业务创新监管协作部主任王岩岫近日表示，中国银行理财产品市场主要存在产品销售不规范，规避银信合作监管等问题，部分银行还存在着不规范的资金池业务，但理财业务仍将是银行发展的重要方向。截至2013年3月，理财规模达到8.2万亿，以每年50%的速度增长。

--中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布的调查数据显示，4月投资者信心总指数为52.0，环比下降8.45%，同比下降0.95%，投资者整体信心略偏向乐观。

--中信信托4月28日发布公告，中止原定于当天在北京举行的宜昌三峡全通涂锌板有限公司的不良信托贷款债权拍卖会。公告并未透露债权买入人信息，但据猜测可能是三峡全通公司所在当地国资或关联公司。

--国家信息中心发布报告称，较宽松的政策、换届效应、库存以及国际经济环境有所改善等因素，将支持2013年二季度中国经济稳步小幅回升，预计二季度中国GDP将增长8%左右，CPI上涨2.3%左右。(完)