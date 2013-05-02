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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月2日

路透香港5月2日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7596港元      )
                                                                                               
 美股道琼工业指数      周三收低138.85点或0.94%，报14,700.95点。最新出炉的经济数据延续近期数据直
 指经济成长乏力的頽势，且指标企业营收令人失望。
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.660   -1.96      22712            14.251      -1.58
 中国铝业                       9.410   -2.49      19467             2.921      -0.32
 中国移动                      54.750   -0.89     127936            84.968       0.02
 中国人寿                      40.980   -1.68      66917            21.199       0.00
 中石油                       125.610   -1.76      31951             9.747      -1.25
 中石化                       108.700   -1.68      11630             8.435      -0.65
 汇丰控股                      54.800   -0.11     161108            85.045       0.65
 中电信                        50.790   -1.38      13949             3.941      -0.48
 中国联通                      14.210   -1.52     102525            11.026      -1.02
 兖州煤业                      10.350   -1.52      82614             8.031      -0.60
 华能国际                      45.940   -0.99       8376             8.912      -0.65
 南方航空                      26.110   -2.03       6009             4.052      -0.68
 东方航空                      20.210   -1.65       7702             1.568     -49.58
 中芯国际                       3.540   -2.75      62387             0.549      -1.90(完.)

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