《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月2日

路透香港5月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较：(1美元=7.7596港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低138.85点或0.94%，报14,700.95点。最新出炉的经济数据延续近期数据直 指经济成长乏力的頽势，且指标企业营收令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.660 -1.96 22712 14.251 -1.58 中国铝业 9.410 -2.49 19467 2.921 -0.32 中国移动 54.750 -0.89 127936 84.968 0.02 中国人寿 40.980 -1.68 66917 21.199 0.00 中石油 125.610 -1.76 31951 9.747 -1.25 中石化 108.700 -1.68 11630 8.435 -0.65 汇丰控股 54.800 -0.11 161108 85.045 0.65 中电信 50.790 -1.38 13949 3.941 -0.48 中国联通 14.210 -1.52 102525 11.026 -1.02 兖州煤业 10.350 -1.52 82614 8.031 -0.60 华能国际 45.940 -0.99 8376 8.912 -0.65 南方航空 26.110 -2.03 6009 4.052 -0.68 东方航空 20.210 -1.65 7702 1.568 -49.58 中芯国际 3.540 -2.75 62387 0.549 -1.90(完.)