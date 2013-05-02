美股业绩：默克糖尿病药Januvia季度销量下降，下调全年财测

路透5月1日 - 美国制药商默克(Merck) 周三公布糖尿病药物Januvia的季度销量意外下降，并调降全年获利预估。Januvia是默克最大的产品，也是经常推动季度获利增长的因素。

默克股价收低2.78%，报45.69美元。但公司的季度获利高于分析师预期，主要得益于一项有利公司的税率。对于Januvia销量增长放缓，以及默克能否快速推出前景良好的新药，投资者都很关切。

“这是Januvia业务的拐点，”晨星分析师Damien Conover说。“这款药变得更加成熟，未来几年的销量将会明显增长，但增速会放缓，因为市场竞争变得越来越激烈。”

默克并调降了获利预估，指因“营收面临的压力比之前预期的更大”，影响因素包括美元走强，新研究计划的推出，以及税率上升。

“默克季度业绩疲软只能被视为是对公司管理层和投资者的提醒，”花旗银行分析师Andrew Baum在研究报告中称。他表示，默克必须更加谨慎地管理成本，药物产品线和投资者预期。

默克公布第一季净利为15.9亿美元，合每股盈余(EPS)0.52美元，上年同期分别为17.4亿美元和0.56美元。

若不计这些和其它特殊项目，默克第一季EPS为0.85美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估均值为0.79美元。

默克第一季营收减少9%至107亿美元，低于华尔街分析师预期的110.9亿美元。

默克表示，董事会已经批准额外回购最多150亿美元普通股，未来12个月将总计回购约75亿美元股票。

该公司表示，预计全年不计特殊项目的EPS介于3.45-3.55美元，低于2月预估的3.60-3.70美元。

尽管面临诸多挑战，默克执行长Kenneth Frazier仍表示公司基本面依然强劲。(完) (编译 白云; 审校 李爽)