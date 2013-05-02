韩国股市：盘初持平，韩国预算过关及欧洲央行降息预期提供支撑

路透首尔5月2日 - 韩国股市周四盘初持平，欧洲央行将降息的预期以及韩国通过刺激计画提供市场支撑，但美国和中国的疲弱经济数据抑制涨幅。

三星电子 盘初上涨0.3%，延续上日2.6%的涨势，该公司在推出Galaxy S4手机后获利前景改善。