韩国股市：盘初持平，韩国预算过关及欧洲央行降息预期提供支撑

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透首尔5月2日 - 韩国股市周四盘初持平，欧洲央行将降息的预期以及韩国通过刺激计画提供市场支撑，但美国和中国的疲弱经济数据抑制涨幅。
三星电子 盘初上涨0.3%，延续上日2.6%的涨势，该公司在推出Galaxy S4手机后获利前景改善。
0005GMT，综合股价指数 上涨0.1%至1,965.23点。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。