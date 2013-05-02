《香港报摘》--经济日报5月2日

--中国基金连续7周走资后，近日终见喜讯，环球中资股ETF（交易所基金）首次录得大额流入，总额逾20亿元，资金来源遍及美国、德国及韩国等，为弱势的中资股增添动力。 * 其他: --黄金周退色，高租抢舖不再，零售商租舖态度明显转审慎，核心区如铜锣湾二三线街舖位，渐有短租及减租吸客个案。业界料租金见顶。 --活跃于同业市场的民生银行 副董事长兼行长洪崎评估，新一轮防控金融风险措施，难免令流动性有所收紧，但相信银行不良贷款急增的机会只是很小。(完)