《香港报摘》--经济日报5月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
* 要闻版头条:
--中国基金连续7周走资后，近日终见喜讯，环球中资股ETF（交易所基金）首次录得大额流入，总额逾20亿元，资金来源遍及美国、德国及韩国等，为弱势的中资股增添动力。 * 其他: --黄金周退色，高租抢舖不再，零售商租舖态度明显转审慎，核心区如铜锣湾二三线街舖位，渐有短租及减租吸客个案。业界料租金见顶。 --活跃于同业市场的民生银行 副董事长兼行长洪崎评估，新一轮防控金融风险措施，难免令流动性有所收紧，但相信银行不良贷款急增的机会只是很小。(完)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。