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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 08:32 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月2日-5月9日

路透5月2日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
 日期  时间   国家  规模     发行细节
 5/2          法国           长期政府债券(OAT)
 5/6   1350   法国           BTF债券
 5/7          美国           三年期公债
                             
 5/8          英国           2044年到期的指数关联
                             公债
 5/8          日本           六个月期贴现国库券
 5/8          德国  50亿欧   五年期公债
                    元       
 5/8          美国           10年期公债
 5/9          日本           三个月期贴现国库券
 5/9          美国           30年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 李爽)

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