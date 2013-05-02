《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
*工商时报：
--企业界要求检讨证所税并推动金融改革，行政院长江宜桦昨天透露，他已要求财政部要有被迫提前检讨的因应腹案，绝不会〞以不变应万变〞。至于公营和民营金融机构的整并，只要符合公司治理、尊重股东权益两大原则，政府不会故意不准。
--总金额3亿美元(约新台币90亿元)的日月光 联贷案，市场传出联贷利率仅1.27%，刷新近一年国银联贷利率最低水准，近来已在金融圈掀起〞比价效应〞，银行透露，不少原本已完成联贷定价的企业主，纷纷向银行团表态〞翻案〞，要求比照日月光联贷的行情，重新议价。
*经济日报：
--打破闷经济，行政院长江宜桦昨日接受本报系专访时明确表示，明年度中央政府总预算案将采行扩张型预算，目前正盘点所有可能动用的工具，要让外界明显感受到政府不采行撙节措施。
--行政院长江宜桦昨天接受联合报专访表示，前天公布的第一季经济成长率，〞民间消费这块确是各界感到最为讶异的〞；他表示，会想出因应做法，并认真思考单一或少数因素对消费的影响，〞一个月内就要有答案〞。
--亚洲开发银行(ADB)年会今日于印度德里登场，中央央行总裁彭淮南昨日率团前往。临行前叮嘱外汇局，要特别留心汇市变化，今、明两天别让热钱趁〞总裁不在家〞就大举进场炒汇，冲击金融稳定。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。