《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月2日

*工商时报：

--企业界要求检讨证所税并推动金融改革，行政院长江宜桦昨天透露，他已要求财政部要有被迫提前检讨的因应腹案，绝不会〞以不变应万变〞。至于公营和民营金融机构的整并，只要符合公司治理、尊重股东权益两大原则，政府不会故意不准。

--总金额3亿美元(约新台币90亿元)的日月光 联贷案，市场传出联贷利率仅1.27%，刷新近一年国银联贷利率最低水准，近来已在金融圈掀起〞比价效应〞，银行透露，不少原本已完成联贷定价的企业主，纷纷向银行团表态〞翻案〞，要求比照日月光联贷的行情，重新议价。

*经济日报：

--打破闷经济，行政院长江宜桦昨日接受本报系专访时明确表示，明年度中央政府总预算案将采行扩张型预算，目前正盘点所有可能动用的工具，要让外界明显感受到政府不采行撙节措施。

--行政院长江宜桦昨天接受联合报专访表示，前天公布的第一季经济成长率，〞民间消费这块确是各界感到最为讶异的〞；他表示，会想出因应做法，并认真思考单一或少数因素对消费的影响，〞一个月内就要有答案〞。

--亚洲开发银行(ADB)年会今日于印度德里登场，中央央行总裁彭淮南昨日率团前往。临行前叮嘱外汇局，要特别留心汇市变化，今、明两天别让热钱趁〞总裁不在家〞就大举进场炒汇，冲击金融稳定。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。