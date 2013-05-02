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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 09:07 BJT

《中国重要政经日程》--5月2日

============================近日重要政经日程=======================

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11(六)

“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

5/21(二)

科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。

“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。

5/25(六)

*第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷)

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